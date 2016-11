Japanlaan in Green Park gereed

Aalsmeer – Nadat er zo’n drie jaar geleden een tijdelijke weg is aangelegd, is de Japanlaan in zijn definitieve vorm gereed. De Japanlaan is een van de toegangswegen naar het bedrijventerrein Green Park Aalsmeer en is gelegen tussen de Legmeerdijk en de Machineweg. Bedrijven als Celieplant, Bouquetnet, Duif International, Pottery Pot’s, Olsthoorn Verpakkingen, Bakkersland. Scotch & Soda en Paardekooper Verpakkingen zijn gevestigd aan de Japanlaan en profiteren, net als toekomstige te vestigen ondernemers, direct van deze verbindingsweg.

Niet alleen biedt de Japanweg een betere ontsluiting voor vracht- en autoverkeer, maar het nieuw aangelegde fietspad biedt ook het fietsverkeer meer veiligheid. De wegstructuur nadert op deze manier zijn voltooiing en is een belangrijke stap in de ontwikkeling van dit deelgebied.

Green Park Aalsmeer

Green Park Aalsmeer is ideaal gelegen tussen Schiphol, Bloemenveiling Aalsmeer en de N201. Green Park Aalsmeer is speciaal voor opkomende en innovatieve bloem en sierteelt gerelateerde ondernemers, voor logistieke ondernemers, maar ook bedrijven uit de Home, Gift & Garden sector. En met Schiphol op 5 minuten is dit een toplocatie voor elke ondernemer (regionaal en/of internationaal). Green Park Aalsmeer is een ontwikkeling van de gemeente Aalsmeer en Uithoorn, regionale gebiedsontwikkelaar SADC verzorgt hier het projectmanagent en de (inter)nationale marketing en acquisitie. Kijk voor meer informatie op: www.greenparkaalsmeer.com.