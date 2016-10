Janine, Pieter en team VWJ winnen Dictee

Aalsmeer – Het Groot Aalsmeers Dictee is afgelopen vrijdag 28 oktober weer gehouden. Al een groot aantal jaren wordt deze test voor taalliefhebbers georganiseerd door Constantijn Hoffscholte van Boekhuis Aalsmeer. Het dictee was dit jaar geschreven door Ronald Ganzeboom en voorlezer was oud-burgemeester Joost Hoffscholte. Het dictee werd afgenomen in ‘t Wapen van Aalsmeer, waar na afloop voor alle 45 deelnemers een heerlijk buffet klaar stond.

Aan het dictee voor liefhebbers namen 31 personen deel. Gemiddeld werd door allen 30 fouten gemaakt. Het dictee is gewonnen door Janine van der Sluis met slechts 12 fouten. Op twee is Koen Beentjes geëindigd met 18 fouten en op drie Joukje Gratama met 20 fouten.

In de categorie specialisten 14 deelnemers uit heel Nederland. Zij maakten gemiddeld 18 fouten. Twee winnaars kende deze ‘strijd’. Pieter van Diepen en Rien Wisse hadden beide slechts 5 fouten. Uiteindelijk is de hoofdprijs uitgereikt aan Pieter en dus was plaats twee voor Rien. Op drie Rein Leentfaar met 6 fouten.

Ook teams kunnen deelnemen aan het Groot Aalsmeers Dictee. Dit jaar hadden zes teams zich opgegeven. Team VWJ met Pauline Walch, Ines van der Boon en Janine van der Sluis was de beste met totaal 68 fouten. Een groot aantal fouten verder volgen Team G met Jikkemine en Frank Garnier en Anne-Marie Gruter met 84 fouten en Familieteam Philippa met Berry, Ellen en Jolijn Philippa met 85 fouten.

Rond het Groot Aalsmeers Dictee is nu een stichting gevormd. Gezien het alsmaar groeiende aantal deelnemers gaat gewerkt worden aan een mogelijk andere opzet en wellicht uitbreiding van deze taaltest, wie weet een dictee voor kinderen.