Jaarwisseling en nieuwjaarsduiken

Aalsmeer – De oud en nieuw viering in Aalsmeer is goed verlopen. Buiten enkele brandstichtingen in containers in Oost en in Kudelstaart op oudejaarsdag, spreken de hulpdiensten van een rustig verloop. De politie en de brandweer zijn tevreden. Er zijn diverse feestjes met vuurwerk op straat gevierd, maar allen hadden een gemoedelijk verloop. Een goed begin in Aalsmeer en dat is mooi!

Het nieuwe jaar begon met nieuwjaarsduiken, in de Westeinderplassen en alweer voor de zestiende keer in het Oosterbad. Er waren dit jaar minder mensen die de sprong in het koude water waagden, zo’n veertig in totaal waaronder diverse kinderen. Stoer hoor! Het startsein werd, na de gebruikelijke warming-up met muziek gegeven door voorzitter Goos Bartels.

Foto: www. kicksfotos.nl