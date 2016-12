Jaarverslag is in de maak!

Aalsmeer – Het jaarverslag is weer in de maak. Wat is Aalsmeer toch een actief en betrokken dorp. Met plezier is de redactie in de kranten gedoken. In het water zijn diverse groepen gesprongen voor de nieuwjaarsduik en natuurlijk wordt deze weer op zondag 1 januari georganiseerd door Het Oosterbad aan de Jac. Takkade. Over het bekladden van het natuurbad is overigens goed nieuws te melden, een Aalsmeers schoonmaakbedrijf heeft aangeboden de graffiti te verwijderen. Geweldig! Een bewijs dat inwoners graag een stapje extra zetten voor ‘hun’ dorp en haar faciliteiten.

Terug naar het jaarverslag: De film over 30 jaar Pramenrace, de opening van het nieuwe clubgebouw van voetbalvereniging FC Aalsmeer, wethouder Tom Verlaan die aankondigde zijn functie neer te leggen, liefst 15 Koninklijke onderscheidingen op de dag van de lintjesregen (een record), helaas een afgeslankt zesde seizoen van Crown Theater Aalsmeer, het strengere evenementenbeleid, een nieuwe, jonge wethouder, de eerste veteranendag, de vliegenplaag langs de Westeinderplassen, september (gelukkig) weer feestmaand met een hoofdletter.

Slechts een greep dit. Donderdag in de krant meer over 2016 met uiteraard veel foto’s. Alvast veel lees- en kijkplezier!