Jaarlijkse planten-verkoop Tiflo

Aalsmeer - Zaterdag 29 oktober is weer de jaarlijkse Plantenbakkenactie van Scouting Tiflo. Bij deze actie gaan alle speltakken langs de deuren van de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart om 1.600 plantenbakken te verkopen à 4 euro. De inkomsten zijn van groot belang om de scoutinggroepen draaiende te houden. Meer dan de helft van de opbrengst is voor Tiflo, zodat de scouting de contributie voor haar leden zo laag mogelijk kan houden.

Naast de huis aan huis verkoop, staat Tiflo, net als vorig jaar, met een kraam op de parkeerplaats voor de Albert Heijn op het Praamplein en dit jaar voor het eerst ook in winkelcentrum Kudelstaart voor de Albert Heijn. Verder zijn de plantjes te bestellen via de website die zaterdag special on-line is. De speltakken beginnen om 9.30 uur. Verder informatie is te vinden via www.tiflo.nl en op de facebook-pagina van Scouting Tiflo.