IVN Peutertocht met kikker Kwak

Uithoorn – Op zondag 7 en 14 mei organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn een natuurbeleving voor peuters in het prachtige gebied De Groene Jonker. De beleving voor kinderen van 2 tot 6 jaar is van 10.30 tot 11.30 uur. De peuters trekken samen met hun ouders of toeziend persoon erop uit. Een IVN-natuurgids (kikker ‘Kwak’) begeleidt hen daarbij. Kwak vertelt van alles over het voorjaar. De lente brengt frisgroen, helderblauw en nieuw leven. Dus ook nieuw kikkerleven! In ieder geval zijn er in het voorjaar allerlei moeras- en weidevogels te bewonderen.

Tijdens de tocht gaan de peuters met Kwak op pad en doen zo in het voorjaar natuurervaring op met verschillende zintuigen. De kinderen zijn dus lekker actief buiten bezig en leren spelenderwijs. Zo zorgt de tocht en de natuurgids ervoor dat de kinderen langs een uitgestippelde route diverse natuurcontacten beleven in het gebied De Groene Jonker. Let op, de paden kunnen drassig zijn, dus draag waterdichte schoenen of laarzen. Het gebied is niet geschikt voor wandelwagens.

Verzamel- en vertrekpunt: parkeerplaats de Roerdomp, Hogedijk 6, Zevenhoven. Kosten 2,50 euro per kind, graag gepast betalen bij het verzamelpunt. Tijdens deze peutertocht worden voor PR-doeleinden van de afdeling foto’s gemaakt. Indien de peutertocht door slecht weer niet door kan gaan, volgt 2 uur voor de activiteit een melding op de website. Ga voor meer informatie naar: