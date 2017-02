Isa met cupcakes op het Binnenhof

Aalsmeer – Cupcake cup winnares Isa Verzeilberg was afgelopen dinsdag 14 februari met het team van het jeugdprogramma Cupcake Cup op het Binnenhof in Den Haag om premier Mark Rutte een cupcake aan te bieden voor zijn vijftigste verjaardag. Helaas heeft de Kudelstaartse de premier niet aangetroffen.

Ze is daarom maar met Xander van der Wulp, parlementair verslaggever, op de foto gegaan. Hij is overigens nog geen vijftig jaar en was niet jarig.

Isa’s cupcakes waren echt prachtig. Eén met een poppetje (Mark Rutte?) en de anderen met hartjes, het was tot slot ook Valentijnsdag, met hierin een stropdas en het cijfer vijftig. Natuurlijk gaat er wel voor gezorgd worden dat de traktatie van Isa terecht komt bij premier Rutte.