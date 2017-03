Inzet helikopter politie voor inbraak

Aalsmeer – In de nacht van woensdag 29 op donderdag 30 maart is geprobeerd in te breken bij het zwembad aan de Dreef. De dieven hebben om binnen te komen een raam vernield. Hierdoor is het alarm van het zwembad afgegaan. Dit deed de inbrekers besluiten zich snel uit de voeten te maken.

De politie was snel ter plaatse, maar de dieven waren reeds gevlogen. Direct is ook de politiehelikopter ingezet om de daders op te sporen. Menig inwoners in de Hornmeer en het Centrum heeft het ‘gebrom’ van de heli gehoord. Er is een link gelegd met de dode man die donderdag in de vroege ochtend is gevonden in de Lakenblekerstraat, maar daar was de heli dus niet voor ingezet.

De inbraak in het zwembad heeft de dieven niets opgeleverd. Er is alleen schade. De inbrekers zijn, ondanks de zoektocht op het land en in de lucht, niet aangetroffen. Het onderzoek door de politie loopt.

Getuigen gezocht

Wat betreft de dode man in de Turfstekerstraat hoopt de politie dat er getuigen zijn. Wie iets gezien of gehoord heeft tussen woensdag 29 maart omstreeks 23.00 uur en donderdag 30 maart rond 06.30 uur wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem 0800-7000.