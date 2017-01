Inzameling voor nieuwe trampoline

Aalsmeer – De trampolineafdeling van SV Omnia 2000 heeft heel hard een nieuwe trampoline nodig om op te trainen. Deze kost echter bijna zevenduizend euro, ver boven het verenigingsbudget. Daarom zamelen de wedstrijdspringers en trainers met z’n allen geld in om de trampoline te realiseren.

De nieuwe trampoline is nodig, omdat één van de oudere trampolines dit jaar afgekeurd wordt. Ook gaat het om een nieuw type trampoline, die op dit moment gebruikt wordt tijdens wedstrijden. De vereniging heeft nu slechts één trampoline van dit type staan, en daardoor kunnen lang niet alle springers er op trainen.

In samenwerking met Clubkit is de vereniging een enthousiaste actie gestart, waarbij springers en trainers sponsoren binnenhalen. Deze kunnen een fictief ‘magnesiumblokje’ kopen ter waarde van 5 euro en zo een springer of trainer sponsoren. Degene van alle wedstrijdspringers die de meeste magnesiumblokjes (en dus sponsoren) binnenhaalt verdient een leuke prijs, dus alle leden doen hard hun best om zo veel mogelijk geld op te halen. Dat allemaal voor dat ene doel: in het jaar 2017 kunnen springen op een nieuwe trampoline, die hun prestaties nog meer zal verbeteren. Helpt u/jij ook mee?

De vereniging hoopt het benodigde bedrag op 20 februari binnen te hebben, zodat de nieuwe trampoline aangeschaft kan worden tijdens de Aalsmeer Flower Cup, één van de grootste trampolinetoernooien ter wereld, dat op 18 maart aanstaande plaats gaat vinden in De Bloemhof in Aalsmeer.

Sponsoren kan via de link: svomnia2000-trampolinespringen.clubkit.nl

Bekijk ook de promotievideo op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_TrP9-IFsqo