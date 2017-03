Inwoners pakken zwerfvuil aan

Aalsmeer – Op zaterdag 25 maart vond de Landelijke Opschoondag plaats. Een jaarlijks initiatief van Stichting Nederland Schoon. In allerlei gemeenten organiseerden mensen acties om samen hun buurt of straat schoon te maken. In onze gemeente waren er schoonmaakacties in Aalsmeer Oost en bij het winkelcentrum. Vrijwilligers trokken, voorzien van handschoenen, grijpers en vuilniszakken, de wijk in om zwerfafval van de straat en uit de bosjes te verwijderen. Ook een aantal scholen doet deze weken mee aan de schoonmaakactie. Jop Kluis, Wethouder duurzaamheid: “Een prachtige vrijwilligersactie die niet alleen de wijk opschoont, maar mensen ook bewust maakt van de hoeveelheid afval zij achterlaten op plekken die daar niet voor bestemd zijn.”

In Oost organiseerde mevrouw Noya de actie. Om 9.30 uur verzamelden de vrijwilligers zich bij de Albert Heijn op het Poldermeesterplein waar zij koffie kregen en mandarijntjes en gevulde koeken ‘voor onderweg’. In de Ophelialaan had restaurant Oh! extra vroeg haar deuren geopend voor de ontvangst van de vrijwilligers. Hier lag de organisatie in handen van Yvette Koehler, beter bekend als Garby Aalsmeer. Vanaf 10.00 uur waaierden de vrijwilligers uit over de Primulastraat, Begoniastraat, Geraniumstraat, 2e J.C. Mensinglaan en Spoorlaan.

Zes bezems

In de Julianalaan werd mevrouw Boes in het zonnetje gezet. Zij veegt al ruim 28 jaar wekelijks ‘haar deel’ van de Julianalaan aan. Inmiddels heeft zij al heel wat bezems versleten bij haar inspanningen om Aalsmeer schoon te houden. Daarom kreeg zij van de wethouder zes nieuwe bezems. Mevrouw Boes nam de bezems in ontvangst maar vertelde er direct bij dat zij deze bezems ging doorgeven aan mensen die ‘blijkbaar nog geen bezem hebben’.

Nederland Schoon heeft als missie ‘Samen een bijdrage leveren aan een schone, zwerfafvalvrije leefomgeving.’ Een belangrijk argument daarbij is dat een groot deel van het zwerfafval slechts langzaam of zelfs helemaal niet afbreekt in de natuur.