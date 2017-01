Internationaal talent bij Jazz a/d Amstel

Uithoorn – Zondag 22 januari zijn onder andere Roberto Galanto met Roberto Haliffi en Heidy Crooymans met Rene Nijenhuis speciaal te gast bij Jazz aan de Amstel. Onder leiding van singer/songwriter en presentatrice Shyla Zoet kunnen bezoekers genieten van echte Jazz standards, eigen songs, maar ook evergreens en bewerkingen van bestaande nummers.

Roberto Galanto is een veelzijdig zanger en gitarist die verschillende stijlen zoals opera, Italiaanse en jazzmuziek beheerst. Hij is een klassieke bas-bariton, maar ook een jazz crooner. Roberto zong reeds in diverse bekende jazzclubs in Nederland, waaronder de Regenten Kamer in Den Haag en Bethany’s Jazz Club in Amsterdam. Onlangs trad hij nog met ‘The West Coast Big Band’ op. Zondag speelt hij samen met de in noord Afrika geboren drummer Roberto Haliffi. Haliffi trad reeds met vele artiesten op, waaronder Hans Dulfer, Tony Scott en Rosa King.

Heidy Crooymans studeerde aan het Conservatorium in Hilversum en is zangeres van onder andere de band Cool Blenz. Samen met gitarist Rene Nijenhuis zal zij met haar soepele stem prachtige jazzstandards vertolken.

Gastvrouw, presentatrice en zangeres Shyla Zoet, onder andere te horen in verschillende commercials op radio en televisie, werkte reeds met vele nationale en internationale artiesten samen. Tijdens al weer het vijfde seizoen van Jazz aan de Amstel nodigt zij elke 2 weken vele artiesten uit binnen- en buitenland uit, om met haar te musiceren. Deze keer wederom lokaal en internationaal talent en daarmee verrast Jazz aan de Amstel steeds weer opnieuw. Op 22 januari bestaat de band uit Joos van Leeuwen (piano), Peter Bergman (bas), Roberto Haliffi (drums), Rene Nijenhuis (gitaar), Heidy Crooymans, Roberto Galanto en Shyla Zoet (zang).

Locatie: Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11 Uithoorn tussen 15.30 en 17.30 uur. De entree is gratis.