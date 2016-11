Instrumentenfeest met Sinterklaas

Amstelveen - Theater van Santen houdt wel van een feestje! Dit jeugdtheatergezelschap komt naar Amstelveen met een compleet en sfeervol liedjesprogramma boordevol bekende Sinterklaasliedjes voor iedereen vanaf 4 jaar. Mogen grote mensen ook hun schoen zetten? En komt er dan iets in? De muzikanten van Theater van Santen proberen dit uit en zetten hun schoen. Ze hebben veel verschillende en ook bijzondere muziekinstrumenten bij zich en spelen en zingen uit volle borst. Nu zullen zij toch zeker wel iets krijgen? Het blijkt allemaal niet zo eenvoudig te zijn. Theater Van Santen staat bekend om de verhalende manier van liedjes brengen, doorspekt met humor. Samen spelen en zingen is het uitgangspunt. Dus heb je een instrument, neem dit vooral mee!

‘Sinterklaas Instrumentenfeest’ is te zien in het Amstelveens Poppentheater op zondag 27 november om 14.30 uur. Toegangsprijs: 8 euro. Reserveren kan via 020-6450439; info@amstelveenspoppentheater.nl of via www.amstelveenspoppentheater.nl.