‘Inside McCartney’ in De Oude Veiling

Aalsmeer - De Oude Veiling in Aalsmeer is vrijdag 30 september het decor voor ‘Inside McCartney’, een concertvoorstelling van Rob Taekema en Tim Ouw. Zij brengen een muzikale ode aan één van de grootste popartiesten aller tijden. Tijdens ‘Inside McCartney’ nemen zanger en gitarist Rob Taekema en bassist en pianist Tim Ouw het publiek mee in de veelzijdige muzikale levensloop van McCartney ná The Beatles. Zijn eerste solowerk komt aan bod, met een bekende hit als ‘Maybe I’m amazed’ en het vernieuwende album ‘Ram’. De periode met zijn band Wings komt natuurlijk ook voorbij. Uit deze tijd dateren nummers als ‘Jet’ en het prachtige liefdesliedje ‘My love’, dat hij schreef voor zijn vrouw Linda. In de jaren tachtig werkte McCartney samen met artiesten als Stevie Wonder en Michael Jackson, met wie hij ook grote hits scoorde. Weer later schreef hij samen met Elvis Costello het aanstekelijke ‘My brave face’.

Tijdens het concert komen vele nummers voorbij, van grote hits tot minder bekend werk. Taekema en Ouw spelen de muziek niet één-op-één na, maar voorzien hem van een eigen interpretatie. Het blijft niet bij muziek alleen: tussendoor vertelt Rob Taekema achtergronden en anekdotes over de muziek en het leven van McCartney. Het belooft dan ook een zeer gevarieerd programma te worden.

De avond wordt georganiseerd in samenwerking met Boekhuis Aalsmeer. Aanleiding voor het concert is namelijk de onlangs verschenen biografie over Paul McCartney van Philip Norman. Het Boekhuis is 30 september aanwezig met een boekenkraam vol mooie muziekboeken.

Reserveren

‘Inside McCartney’ is vrijdag 30 september in de grote bovenzaal van De Oude Veiling, Marktstraat 19 in Aalsmeer. De zaal gaat om 19.30 uur open, het concert begint om 20.00 uur. Plaatsen reserveren is vanaf heden mogelijk. Wie vooraf reserveert betaalt € 8,50, entree aan de zaal is € 10. Reserveren kan via Boekhuis Aalsmeer: boekhuis@boekenhof.nl, tel. 0297-324454 of in de winkel aan Zijdstraat 12.