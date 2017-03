Inschrijving Techniek Trofee geopend

Amstelland – Vanaf nu kunnen basisscholen in het hele land weer meedingen naar de felbegeerde TechniekTrofee 2017. Er zijn zelfs twee prijzen te winnen. Er wordt een Inspiratieprijs uitgereikt van 2.500 euro. Deze gaat naar de basisschool met het meest inspirerende idee voor wetenschap- en techniekonderwijs. Nog zo’n prijs van 2.500 euro gaat naar de basisschool die wetenschap- en techniekonderwijs op een enthousiasmerende manier in het lesprogramma heeft verweven.

De TechniekTrofee is een initiatief van TechniekTalent.nu en het Ir. W. Maas Geesteranus Fonds. Per 2020 moet Wetenschap & Techniek een vaste plek hebben in het basisonderwijs. Vooruitlopend daarop zijn veel basisscholen al bezig met het verankeren van Wetenschap en Techniek in hun lesaanbod, of met het ontwikkelen van ideeën daarvoor. Doel is om kinderen al op jonge leeftijd in aanraking te brengen met techniek, zodat zij dit later meenemen bij het maken van keuzes voor de toekomst.

Verwonderlab

Scholen met een inspirerend idee voor wetenschap en techniekonderwijs maken kans op die mooie geldprijs van 2.500 euro. Het winnen van de prijs is een mooie opstap om het idee ook echt uit te voeren. Zo ging vorig jaar de Wethouder Luidensschool in Gouda met de Inspiratieprijs naar huis. De school won met het idee voor een Verwonderlab, waar kinderen onder begeleiding van de techniekcoördinator hun eigen vragen kunnen onderzoeken. Met het Verwonderlab wil de school kinderen stimuleren om zich te blijven afvragen ‘waarom?’ en er ook voor te zorgen dat ze creatief blijven. De TechniekTrofee voor het beste voorbeeld van wetenschap-techniekonderwijs ging vorig jaar naar basisschool St. Trudo in Helmond en heeft de school veel gebracht.

Inzenden tot en met 21 april

Basisscholen in het hele land kunnen hun ideeën voor W&T-onderwijs of hun voorbeelden ervan inzenden via het deelnameformulier op www.techniektalent.nu/techniektrofee. De inzendtermijn loopt van 6 maart tot en met 21 april. Daarna buigt de jury zich over de inzendingen om per categorie maximaal drie nominaties te kiezen. Daaruit selecteert de jury de winnaars van de TechniekTrofee en van de Inspiratieprijs, die op 20 juni 2017 door Maurice Lede (bekend van o.a. Het Klokhuis) bekend worden gemaakt.

Over TechniekTalent.nu

TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van technische sectoren in opdracht van werknemers- en werkgeversorganisaties. Het doel van de stichting is jongeren enthousiasmeren voor de techniek om daarmee technisch talent te winnen voor de technische sectoren. Dit doet de organisatie samen met schoolleiders, decanen, docenten en leerkrachten én technische bedrijven. Door hen te inspireren, te adviseren en te faciliteren met kennis over integratie van techniek en technologie in het funderend onderwijs, en door de samenwerking tussen scholen en bedrijven te stimuleren.TechniekTalent.nu biedt scholen in het hele land kosteloos ondersteuning om meer aandacht aan techniek te besteden.