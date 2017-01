Achttiende Venniper Koninginnerit

Nieuw-Vennep – Zondag 23 april vindt de Venniper Koninginnerit plaats. Deze achttiende editie biedt ruimte voor 130 equipes die zich kunnen aanmelden voor de sport-, tour- en vintageklasse. De route blijft tot de dag van de rit geheim, maar voert ook dit jaar over prachtige wegen in de Nederlandse polders. Uiteraard wordt er onderweg gestopt bij een mooie lunchlocatie. De deelnemers zullen op de dag ongeveer 170 kilometer afleggen. Via de website www.vkrit.nl kunnen equipes zich aanmelden met een klassieker van het bouwjaar 1977 of eerder. De inschrijving bedraagt tot 1 maart 95 euro per equipe, inclusief koffie, gebak, routeboek, origineel routeschild, onderwegtas met versnaperingen, consumptiebonnen en een uitgebreide lunch.

Na de finish vindt er een feestelijke prijsuitreiking plaats en wordt er een uitleg gegeven van de gereden route en diverse opdrachten. De klassiekerrit trekt jaarlijkse honderden toeschouwers die de prachtige klassiekers komen bewonderen bij de start en finish.

Foto: Rob Joore