Inschrijven voor Quakeltoernooi

De Kwakel - De sporthal op het sportpark van SV KDO in De Kwakel vormt ook dit jaar weer het toneel voor het leukste zaalvoetbaltoernooi uit de regio, het Quakeltoernooi! Sinds de start in 1985 is het toernooi uitgegroeid tot een van de grootste zaalvoetbaltoernooien waaraan meer dan 40 teams uit de wijde omtrek aan deelnemen. De herenteams worden ingedeeld in vijf poules van zes teams en spelen in december, januari en februari hun voorrondes. De winnaars van elke poule gaan door naar de finale-avond die aansluitend gespeeld wordt in februari, waarin zij tegen elkaar strijden voor de eindoverwinning. De damesteams worden ingedeeld in twee poules van zes teams en spelen 1 voorronde in december en eentje in januari. De nummers één en twee van elke poule gaan vervolgens ook door naar de finale-avond. Tussen de herenwedstrijden door spelen zij tegen elkaar om de overwinning. Inschrijven is voor teams nog mogelijk, maar wacht niet te lang. Dit kan via: http://quakeltoernooi.nl/inschrijven/.