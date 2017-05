Inrichten voor nieuwe expositie

Aalsmeer – Er wordt sinds dinsdag 2 mei hard gewerkt in het Oude Raadhuis. Vanaf deze donderdag 4 mei is er een nieuwe tentoonstelling te bewonderen. Exposanten zijn Karin Borgman en Petra Boshart. De twee vriendinnen exposeren na meer dan dertig jaar weer samen in het Oude Raadhuis. Karin Borgman toont schilderijen en grafiek en Petra Boshart beelden in steen.

De inrichting van de expositie vergt best veel werk en de ‘meiden’ zijn heel blij met de hulp van twee mannelijke vrijwilligers en de tips van Miep Maarsse. De officiële opening is zondag 7 mei om 16.00 uur en hiervoor is publiciste en curator Anne Berk uitgenodigd. En de opening wordt opgeluisterd met de performance ‘Houdt’ door theatermakers Diede Daalman en Philipp Schledt. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Een kijkje gaan nemen kan vervolgens tot en met 18 juni iedere donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. Adres: Dorpsstraat 9 in het Centrum.