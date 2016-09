Inloopavond over aanpak Vuurlijn-Oost

Uithoorn. Reeds enkele jaren is de Vuurlijn-Oost onderwerp van gesprek om deze veiliger te maken voor met name het langzaam verkeer, wandelaars, joggers etc. Door de gemeente is in 2015 geld beschikbaar gesteld voor de aanpak van de Vuurlijn tussen de Watsonweg en de Noorddammerweg. Deze laatste is kort geleden opgeleverd na een grondige opknapbeurt. Om samen met omwonenden en andere belangstellende inwoners van Uithoorn en De Kwakel te bespreken aan welke oplossingen en mogelijkheden er wordt gedacht om de Vuurlijn veiliger te maken zonder het historische karakter te verstoren, wordt er door de gemeente op woensdag 12 oktober a.s. een inloopavond georganiseerd. Die vindt plaats in het gemeentehuis van 17.00 tot 20.00 uur waar iedereen die zijn of haar ideeën en mening over de (her)inrichting van de Vuurlijn-Oost wil inbrengen, van harte welkom is. Een en ander is onlangs via een brief van de gemeente rechtstreeks aan de omwonenden van de Vuurlijn bekend gemaakt omdat die er het meeste belang bij hebben.

Doel van de inloopavond is om met de aanwezigen aan de hand van een door de gemeente gemaakte opzet in gesprek te gaan. Daarbij wordt inzichtelijk gemaakt hoe de Vuurlijn-Oost verkeersveiliger kan worden ingericht. Een verkeerskundige en betrokken medewerkers zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en uitleg te geven. Bruikbare ideeën en voorstellen worden daarbij graag aangehoord en kunnen wellicht voor eventuele aanpassingen worden gebruikt. Het ligt in de bedoeling om naar aanleiding van de ingekomen reacties tijdens deze bijeenkomst een werkgroep samen te stellen om het plan samen met de gemeente verder uit te werken tot een definitief ontwerp. Belangstelling? Neem dan deel aan de gesprekken op die avond. Uw inbreng kan als nuttig worden ervaren waarna het ontwerp van de Vuurlijn-Oost op democratische wijze tot stand kan komen.