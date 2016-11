Info-ochtend ‘Een leven lang lezen’

Aalsmeer - De Bibliotheek Amstelland organiseert samen met Amstelring op vrijdag 11 november een koffie- en informatieochtend in de bibliotheek van Aalsmeer met als thema Een leven lang lezen. Tijdens deze ochtend worden de bezoekers ontvangen met koffie en thee en vertellen twee bibliotheekmedewerkers hoe de bibliotheek alle inwoners een leven lang leesplezier biedt, en wat de bibliotheek voor u kan betekenen, ook als u misschien minder mobiel bent, of de kleine lettertjes niet meer zo goed kunt lezen.

Na afloop van de ochtend kunt u in de naastgelegen De Oude Veiling een lunch gebruiken. De ochtend is 11 november van 10.30 tot 12.00, met aansluitend een lunch in de Bibliotheek aan de Marktstraat 19a. De informatieochtend is gratis.

De bijdrage voor de warme lunch is 3,50 euro, ter plaatse contant af te rekenen. Aanmelden voor de informatie-ochtend en voor de lunch kan bij Geertina Hendriksen, programmacoördinator dagbesteding Amstelring via e-mail: ghendriksen@amstelring.nl of bel 06-12776772.