Info herinrichting Hornmeerpark

Aalsmeer – Nu het sportpark van FC Aalsmeer voltooid is, gaat de gemeente het Hornmeerpark opnieuw inrichten. Enige tijd geleden heeft de gemeente samen met een klankbordgroep een plan gemaakt ter verbetering van het Hornmeerpark.

Het hieruit ontstane ontwerp gaat uit van onder andere meer waterberging, meer wandelpaden, deels gerenoveerd groen en een vlonder.

Aanstaande maandag 27 februari wordt een informatieavond over de herinrichting gehouden. Het ontwerp wordt toegelicht en er wordt meer verteld over de werkzaamheden. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

De informatieavond wordt gehouden in de kantine van FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan 120. Belangstellenden kunnen binnen lopen tussen 19.00 en 21.00 uur.