Indringers in lege Zuiderkerk

Aalsmeer - Afgelopen zondag 16 oktober kreeg de politie een melding dat er mogelijk personen aanwezig zouden zijn in de verlaten Zuiderkerk aan de Hortensialaan. De melding kwam van een brandweerman, die langs gelopen was en glasgerinkel uit het gebouw had horen komen en licht van schijnende zaklampen had gezien. Samen met nog twee collega’s heeft de brandweerman het pand in de gaten gehouden tot dat de politie ter plaatse kwam. Ook de agenten hoorden breekgeluiden uit de kerk komen. Met hulp van de brandweermannen hebben agenten zeven personen aangehouden. Enkele van hen waren op het dak geklommen. Allen hebben een proces-verbaal gekregen voor baldadigheid. Een mooie samenwerking tussen de politie en de brandweer!

Op dak brede school

Kort daarna kreeg de politie een melding dat jeugd was gezien op het dak van de brede school in Oost. Twee jongeren zijn aangehouden en na verhoor met een bekeuring heen gezonden.