Inbreker blijkt de krantenbezorger

Uithoorn – Op donderdag 5 januari rond zes uur in de avond werd bij een bewoonster in Aan de Zoom op het raam geklopt. De bewoonster vertrouwde het niet en heeft niet open gedaan. Ze heeft melding gedaan bij de politie.

De bewoonster vertelde dat de man een stokje of iets in zijn handen had. De volgende dag, vrijdag 6 januari, werd rond dezelfde tijd opnieuw op het raam geklopt.

De politie besloot een melding te doen op Burgernet in de Legmeerbuurt. 140 Mensen pikten de waarschuwing op en er kwam 1 verlossende reactie: Het is geen inbreker, maar de krantenbezorger, die nog een ronde maakte met zijn nieuwjaarskaartjes! Dit bleek inderdaad zo te zijn. De politie heeft daarop een tweede melding gedaan en alle bewoners bedankt voor hun oplettendheid.