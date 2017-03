In memoriam: Willem van de Polder

Aalsmeer – Afgelopen vrijdag 10 maart is ‘ouwe’ Willem van de Polder na een kort ziekbed overleden. Willem (85) was dé man van de Pramenrace. Een fervent deelnemer en altijd ‘vechtend’ om deze traditie vooral in ere te houden. Vele jaren ging hij voor de hoogste eer in de categorie ‘snellen’. En dat ging hem goed af. Diverse malen heeft Willem met zijn team de Pramenrace gewonnen. De laatste jaren in zijn zelfgebouwde (snelle) praam. Ook vorig jaar vaarde hij nog mee.

Een aanvaring met letsel tot gevolg twee jaar geleden deed zelfs zijn enthousiasme niet temperen. Wel besloot hij het iets rustiger aan te gaan doen. Winnen was niet meer het allerbelangrijkste. De Pramenrace en het voortbestaan van de nostalgische tocht wel. De jonge generatie Pramenracers kreeg, op eigen verzoek, les van hem. Met succes, ‘zijn jonkies’ eisten vorig jaar de hoogste eer op. En het wat rustiger aan doen, betekende vorig jaar dat schoonzoon Jan meeging in de ‘familie-praam’ en een deel(tje) van de tocht als stuurman naast de Penta mocht plaatsnemen.

Willem was vooral ook Penta-man. Hij had een passie voor deze oude Zweedse motoren. Hij kende ze door en door. Hij vertroetelde, repareerde en pleegde onderhoud aan deze nostalgische buitenboordmotoren van zichzelf en van vele Pramenrace-teams. Willem was met zijn markante uitstraling bekend bij velen. Een ‘gerimpeld’ hoofd, lang en mager, meestal ietwat nors kijkend, maar met een hart van goud en altijd bereid om anderen te helpen.

Naast grote betrokkenheid voor de grote race, had Willem ook de Juniorrace omarmd. Hij stelde graag zichzelf, zijn praam en Penta beschikbaar om de racers van de toekomst een dag plezier te bieden.

De naam Willem van de Polder zal vast nog vele jaren klinken bij Pramenracers. Hij en zijn technische kennis zullen zeker worden gemist. Bedankt Willem. Mede dankzij jouw inzet en fanatisme heeft de Pramenrace het hart van vele inwoners gestolen en zal dit evenement, hopelijk, nog heel veel jaren plaatsvinden. Jouw ‘race’ is nu gevaren. Rust zacht. Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote, zijn dochters en verdere familie.

Foto: www.kicksfoto’s. Willem in zijn zelfgebouwde praam.