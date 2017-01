Imke Brommer naar NK Allround

Aalsmeer – Afgelopen weekend heeft de 18 jarige Kudelstaartse schaatsster Imke Brommer zich geplaatst met een mooie derde plek op de landelijke selectiewedstrijd in Enschede voor het NK Allround voor A junioren. Op de zaterdagavond moest Imke de 500 en de 1500 meter rijden. Met een tijd van 42.10 reed ze naar een degelijke 42.10 en behaalde ze de vijfde plek op deze afstand.

Later op de avond behaalde ze op de 1500 meter wederom een vijfde plek in het deelnemersveld van 24 dames en zette zij 2.10.96 op de klokken. In het tussenklassement na de eerste dag stond Imke op een vierde plek. De volgende dag moest de 3 kilometer worden gereden. Met een persoonlijk record van 4.35.54 behaalde ze in het deelnemersveld een derde plek. Ook in het eindklassement werd ze derde en is hiermee ruimschoots geplaatst voor het NK Allround in het Thialf stadion in Heerenveen. Dit NK voor A junioren vindt plaats op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari.

Met deze plaatsing voor het NK zitten de belangrijkste wedstrijden voor de A junioren voor dit schaatsseizoen er weer op. In december is Imke elfde geworden bij het NK sprint voor A junioren en heeft ze verder de zilveren medaille op het gewestelijk kampioenschap behaald. Meer informatie over Imke die in het schaatsteam Beyond schaatst op www.imkebrommer.nl