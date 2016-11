Ilse clubheld van Aalsmeer?

Aalsmeer – Tot groot plezier van SV Omnia is Ilse Huiskens genomineerd voor clubheld van Aalsmeer. Waarom zou zij clubheld moeten worden? Zij is vanaf haar zevende jaar al lid van de vereniging en vanaf haar veertiende al vrijwilliger voor de productgroep Ritmische Gymnastiek. Naast dat zij zelf nog steeds actief sport, is zij ook jurylid en trainster voor de meisjes van de Ritmische Gymnastiek. Naast alle trainingsuren, besteedt zij ook nog eens meer dan het dubbele van haar vrije tijd aan deze sport, zoals jureren, coachen op wedstrijden, voorbereiden van de trainingen en wedstrijden, organiseren leuke uitstapjes en ga zo maar door. Zonder haar zou de productgroep Ritmische Gymnastiek niet kunnen voortbestaan.

SV Omnia is blij met en trots op zulke vrijwilligers als Ilse; gelukkig heeft de sportvereniging best veel van dit soort enthousiaste train(st)ers/vrijwilligers maar op dit moment is Ilse dus genomineerd om clubheld van Aalsmeer te worden. Dit moedigt het bestuur van SV Omnia enorm aan en hoopt dat u/jij als lid van de vereniging op haar wil stemmen. Bijkomend voordeel: als zij het redt tot de landelijke verkiezingen maakt de vereniging ook nog eens kans op een extra financieel steuntje in de rug van 10.000 euro!

Het bestuur van SV Omnia en Sportpunt Aalsmeer gaan zeker stemmen. U/jij ook? Doe dit dan voor 16 november via de volgende link: STEM OP ILSE