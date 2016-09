Illegale deelname aan Kunstroute

Aalsmeer – De Kunstroute kan een groot succes genoemd worden. Wat een gezelligheid en wat een drukte beide dagen. Het weer was organisator KCA goed gezind, zowel zaterdag als zondag prachtig zonnig weer. Menigeen ging per fiets of lopend op stap en met name op de Uiterweg waren dit de beste vervoersmiddelen. Erg leuk weer de kunst tussen de bloemen en planten op de Historische Tuin, in de loods van Otto werd het publiek getrakteerd op schilderijen, beelden, sieraden en hoedjes en livemuziek. Ook in de loods van Harting kon kennis gemaakt worden met divers werk, waaronder (een beetje luguber misschien) bijzondere, maar mooi gevormde doodskisten. Het project ‘Aan tafel’ van de Kunstploeg mag een groot succes genoemd worden. Een scala aan gerechten om trek van te krijgen, uitgestald op een lange tafel in de Boomgaard.

Al enkele jaren kent de Kunstroute een illegale deelnemer. Voorzitter Hans van der Meer van De Illegale Peurders (DIP) stelt zijn tuin en kas open voor publiek. Illegaal klinkt spannend en dus gingen vele bezoekers toch een kijkje nemen. Een ontdekkingstocht door de weelderige tuin met vijver naar de kas. Hier waren onder andere opgravingen te zien uit Calslagen en Oosteinde, sommige stukken stammen zelfs uit de zestiende eeuw. Ook boeken over Aalsmeer lagen uitgestald en natuurlijk waren affiches te zien van Plaspop, het nieuwe ‘kindje’ van DIP. Het was extra feest hier trouwens, voor de vijfde keer illegale deelname!

Alle locaties op een dag bezoeken, was nauwelijks mogelijk. Zoveel te zien en te doen. Menigeen is ook twee dagen op pad gegaan. Wie slechts een dag kon vrij maken, heeft vast vooraf een planning gemaakt. Naar de Gedichtentuin in het Boomkwekerskerkhof, met het pontje over naar Nieuwe Meer, toch maar iets verder fietsen voor het kunstencentrum aan de Aalsmeerderweg en het nieuwe atelier aan de Hornweg.

Het kunstweekend afsluiten kon zondagmiddag met muziek bij cultureel cafe Bacchus en bij het keramiekatelier van Carla Huson, die een bijzondere collectie van de watertoren presenteerde (ook kaarsen), op het Stokkeland. Gezellig zitten op het gras in het zonnetje en luisteren en meezingen met de Coolcast Band. Een heerlijke afsluiting van een evenement dat hopelijk nog vele jaren op de kalender van de stichting Kunst en Cultuur blijft staan!