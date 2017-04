Iets gezien? Verf op auto gespoten

Aalsmeer – In de nacht van dinsdag 4 op woensdag 5 april heeft een vandaal met een spuitbus zwarte verf gespoten op een in de Schoolstraat geparkeerde auto. Het witte voertuig stond geparkeerd aan de rechterzijde, aan het begin van de straat, nabij de kruising met de Weteringstraat.

Al eerder zijn in de Schoolstraat muren bespoten met zwarte verf. Mogelijk betreft het dezelfde dader.

De eigenaresse van de auto heeft aangifte gedaan bij de politie. Mogelijk zijn er getuigen of inwoners die meer informatie hebben. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

De schade aan de auto is behoorlijk. De dikke verfstreep loopt vanaf de achterdeur tot de bumper.