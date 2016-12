Huurwoningen in Polderzoom

Aalsmeer - Woensdag 21 december hebben Bohemen BV, Trebbe Wonen BV en belegger MN Services NV een overeenkomst ondertekend om 37 grondgebonden huurwoningen en 51 appartementen voor sociale huur te realiseren in deelgebied Polderzoom. De bouw start medio maart 2017.

Polderzoom is onderdeel van het project ‘De Tuinen van Aalsmeer’ waarbij Bohemen in samenwerking met de gemeente Aalsmeer nieuwe woonbuurten met een dorps karakter ontwikkelt in het gebied rond de oude N201 (Burgemeester Kasteleinweg). Omdat de nieuwe N201 langs Aalsmeer loopt, ontstaat er in het dorp ruimte om veilige en groene buurten met een diversiteit aan woningen te ontwikkelen.

“Mede dankzij de samenwerking met de gemeente kan in 2017 voortvarend de volgende stap gezet worden met de ontwikkelingen rond de oude N201 in Aalsmeer, om zo de twee delen van het dorp aan elkaar te smeden”, aldus Stan Roestenberg van Bohemen. Samen met Trebbe en MN voegen we weer een stukje woonkwaliteit aan Aalsmeer toe. “Dat een particuliere belegger als MN investeert in sociale huurwoningen maakt dit project ook bijzonder.”