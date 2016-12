Hutten bouwen en wandelen in Bos

Amstelland Kom een hut bouwen op woensdagmiddag 4 januari om 13.00 uur in het Amsterdamse Bos. Wordt het een stoere boshut of een grote familiehut? Kosten: 4,60 euro per persoon.

Bushcraften

Kun jij overleven in het Bos? Kom bushcraften op zondag 8 januari om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur? Maak een schuilhut, een pijl en boog of een speer.

Voel je thuis in de natuur. Voor kinderen van 7 tot 12 jaar en (groot)ouders/begeleiders. Kosten 5 euro voor kinderen en 2,50 euro voor volwassen.

Snertwandeling

Kom mee wandelen met de boswachter op zondagmiddag 15 januari om 14.00 uur. Er gaat gewandeld worden door een winters bos. Onderweg vertelt de boswachter allerlei wetenswaardigheden. Na afloop wacht een kom warme snert. Start van de wandeling is bij De Boswinkel. De kosten zijn 5,50 per persoon.

Informatie en aanmelden voor deze activiteiten bij De Boswinkel via 020-5456100, via www.amsterdamsebos.nl of geef je op in De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5, iedere dinsdag tot en met zondag: geopend van 10.00 tot 17.00 uur.