Huizenmarkt vol? Aalsmeer bouwt!

Aalsmeer – Heeft u het ook gelezen? De Amsterdamse huizenmarkt kookt over. De prijzen van woningen zijn in een jaar tijd met gemiddeld 22 procent gestegen. De Makelaars-vereniging Amsterdam adviseert om een betaalbaar huis te zoeken in de regio. In en rond Amsterdam zouden tot 2040 zo’n 250.000 huizen gebouwd moeten worden om aan alle vraag te voldoen. Maar waar? In Purmerend of in Aalsmeer.

Met luchthaven Schiphol als buur heeft Aalsmeer echter niet alle mogelijkheden om uit te breiden. Maar, de komende twee jaar worden in de gemeente 200 woningen nieuw gebouwd en opgeleverd. En binnen vijf jaar wil Aalsmeer er graag nog 700 woningen bij bouwen. Eerst nu huizen in de wijk Dorpshaven (Lijnbaan), bouw is in volle gang, en een aanvang wordt gemaakt met de realisatie van woningen achter de Stommeerkade. Momenteel vindt bodemsanering plaats.

Nu duidelijk is geworden dat de regio rond Amsterdam toch gauw zo’n 20.000 nieuwe woningen nodig heeft, hoopt wethouder Robbert-Jan van Duijn dat er soepeler kan worden omgegaan met de regelgeving, zo laat hij aan de NOS weten. “Omdat ieder stuk bouwgrond hard nodig is.” De provincie is enigszins sceptisch over grootschalige nieuwbouw. En begrijpelijk, het brengt hoge kosten met zich mee voor nieuwe infrastructuur.

Volgens gedeputeerde Joke Geldhof zouden gemeenten ook meer creatief moeten denken. Zij raadt aan te focussen op inbreilocaties en het transformeren van oude panden tot woningen. Best leuk om te melden dat Aalsmeer al heel creatief bezig is in deze. Denk aan de Baccarastraat (omvormen van verenigingsgebouw tot starterswoningen) en het plan van ouderenhuisvesting in/bij de voormalige kerk in de Hortensialaan.