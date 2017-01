Honkballen voor jeugd bij Thamen

Uithoorn – Inmiddels zijn de zaaltrainingen weer begonnen en heeft Thamen alweer heel veel enthousiaste nieuwe jongens en meisjes mogen verwelkomen. De honkbal- en softbal vereniging heeft in de groep voor de allerjongste jeugd nog plek genoeg voor enthousiaste jongens en meisjes die het leuk vinden om een bal te slaan, te vangen en te gooien, maar ook hard te rennen.

Ben jij 5 jaar of ouder, jongen of meisje? Je bent van harte welkom om beeball, honkbal of softbal één maand gratis uit te komen proberen. Trainingen zijn op dit moment in het weekend in diverse gymzalen in Uithoorn.

Softbal pupillen team

Thamen heeft dit jaar ook weer voor het eerst een softbal pupillen team, met meisjes van 9 tot en met 12 jaar. Lijkt het je ook leuk om met tien enthousiaste meiden te spelen? Kom het dan ook rustig een aantal keren uitproberen. Voor deze groep begint komende week ook de pitcher- en catchertraining.

Thamen is een vereniging waar sportplezier voorop staat, echter waar ook talentvolle spelers/speelsters de ruimte krijgen zich verder te ontwikkelen. Daarbij organiseert de jeugdcommissie allerlei leuke evenementen waaronder een gratis jeugdweekend voor leden.

Interesse? Neem dan contact op via het e-mail adres: nieuweleden@thamen.info en je wordt snel uitgenodigd voor een training!