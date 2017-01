Honk- of softbal bij Thamen

De Kwakel – Goeie voornemens? Kom dan ook lekker honkballen, softballen of beeballen bij Thamen. Het binnenseizoen start de komende week en bij alle teams is nog ruimte voor nieuwe leden. Lijkt het jou ook leuk om hard te gooien, snel te rennen en hard te slaan en dit te doen binnen een gezellig team? Kom het dan gerust vier keer geheel vrijblijvend uitproberen. Thamen heeft mogelijkheden voor jongens en meisjes van 5 jaar en ouder, maar ook voor oudere jeugd en volwassenen. De jongste groep kinderen spelen beeball waarbij het spelplezier voorop staat. Zij krijgen hierbij de eerste kennismaking met honkbal/softbal waarbij het vooral om veel balcontact gaat. Vanaf tien jaar en ouder kan er een keuze gemaakt worden tussen honkbal of softbal. Voor 18+ heeft Thamen ook nog een Mixed Slowpitch team. Vanaf half maart gaan alle teams naar de eigen locatie aan de Vuurlijn 24 in De Kwakel om daar aan het buitenseizoen te beginnen. Dit loopt tot begin oktober. Vanaf begin april start de competitie voor alle teams, waarbij de teams één keer per week een wedstrijd spelen, naast hun vaste trainingsmoment gedurende de week. Interesse? Stuur dan een e-mail naar nieuweleden@thamen.info met je naam, leeftijd en contactgegevens en je ontvangt een uitnodiging voor de training.