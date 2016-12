Hommage aan David Bowie in P60

Amstelland – Ruim een jaar nadat David Bowie onverwacht overleden is, brengt P60 op vrijdag 13 januari een speciaal eerbetoon aan de wereldwijd gerespecteerde zanger, songwriter en acteur. Prof. Nomad Session is speciaal voor een tribute de oefenruimte ingedoken. De band bestaat volledig uit Nederlandse topmuzikanten en gaat de bezoekers een onvergetelijk avondje Bowie bezorgen!

Dat de muziek van Bowie nog altijd springlevend is spreekt bijna voor zich. Zo werd hij onlangs postuum genomineerd voor de Britse ‘Artist of the Year’ awards van de BBC, was hij dit jaar hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de hoogste nieuwe binnenkomer in de Top 2000 en werd er zelfs een nieuw ontdekte slang naar hem vernoemd. Bovendien houdt zijn swan song – het twee dagen voor zijn dood uitgebrachte en nu al bekroonde album ‘Blackstar’ – de gemoederen tot op de dag van vandaag bezig.

Initiatiefnemer Bartel Bartels heeft ook voor deze Prof. Nomad Session een scala topmuzikanten opgetrommeld, met bandleden uit onder meer Dotan, Douwe Bob en Henny Vrienten. De rol van Bowie wordt opnieuw door de ongeëvenaarde en sprekend lijkende Edgar Koelemeijer vertolkt. Op vrijdag 13 januari is de mogelijkheid om je in P60 nog één keer in de spannende, theatrale wereld, die Bowie als geen ander tot leven bracht, te wanen. P60 in Stadshart Amstelveen is open vanaf 20.00 uur, de tribute vangt aan om 21.00 uur. De toegang bedraagt 12,50 euro in de voorverkoop en 15 euro aan de zaal op de avond zelf.

Kijk voor meer informatie op: www.p60.nl.