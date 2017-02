Hockey: MC5 Qui Vive zaalkampioen

De Kwakel – Afgelopen zaterdag sloten de C5 meiden van Qui Vive het zaalhockeyseizoen 2016-2017 prachtig af met (opnieuw) twee overwinningen. Voor sommige meiden was dit seizoen de eerste keer in de zaal en moesten ze even wennen. Maar al snel raakten de meiden goed op elkaar in gespeeld en wisten ze de goal van de tegenstander steeds beter te vinden. Op trainingen werden de verschillende combinaties geoefend en dat wisten de meiden gedurende de wedstrijden goed in de praktijk te brengen. Met 31 punten en een doelsaldo van plus 36 uit 12 wedstrijden werd de MC5 van Qui Vive dan ook met verve kampioen in de zaal! Met dank ook weer aan coaches Coen en Inge die de meiden goed aanspoorden en van aanwijzingen voorzagen.

Foto: bovenste rij van links naar rechts: Sterre en Jolien. Middelste rij van links naar rechts: Isabella, Estelle, Brigitte, Laudine, Eva en Mijntje. Onderste rij van links naar rechts: Laura, Polina, Marleen, Yara, Sophie, Hannah en Maaike.