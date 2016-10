High Tea met Soundsation

Kudelstaart - Op zondag 6 november geeft Popkoor Soundsation een matinee concert waarbij men heerlijk kan genieten van een High Tea, afgewisseld door de swingende liederen van het popkoor. De bezoekers krijgen deze middag een goed samengesteld menu voorgeschoteld: een paar bekende liederen uit het concert van 2015, een aantal nieuwe songs én een vooruitblik naar het concert van 2017. Als tussendoortje wordt men getrakteerd op twee verrassende intermezzo’s! Het koor staat onder de vertrouwde leiding van Irma Zethof.

Al zin in dit heerlijke concert? Bestel dan snel kaarten via info@soundsationaalsmeer.nl. Via het contactformulier op de website of één van de koorleden kan ook uiteraard.

Het concert wordt gehouden in De Spil Kudelstaart en begint om 15.30 uur. Vanaf 15.15 uur is de zaal open.