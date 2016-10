‘Hier waakt oma’ in bibliotheek

Aalsmeer - Tot en met 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is oma’s en opa’s, voor altijd jong. De Bibliotheek Amstelland organiseert speciaal voor de Kinderboekenweek op zaterdag 15 oktober de mooie en leuke voorstelling ‘Hier waakt oma’. Stefan Boonen brengt met een prachtige combinatie van voorlezen, vertellen en videofragmenten ‘Hier waakt oma’ tot leven.

Deze voorstelling is van 15.30 tot 16.30 uur in de bibliotheek in de Marktstraat en is geschikt voor de leeftijd 6 tot en met 9 jaar. Toegangsprijs 6,50 euro en voor biebpashouders 5,50 euro. In de voorverkoop gaat van deze prijzen nog een euro af.