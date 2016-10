Herfstwandeling met boswachter

Amstelland - Kom mee wandelen met de boswachter op woensdagavond 19 oktober om 19.00 uur. Voor een extra lange herfstwandeling door het donkere bos. Onderweg vertelt de boswachter allerlei wetenswaardigheden. De wandeling start bij de grote parkeerplaats van de Geitenboerderij aan de Nieuwe Meerlaan 3. De kosten zijn 5,50 euro per persoon, inclusief een warm drankje. Aanmelden kan via 020-5456100, via de website www.amsterdamsebos.nl of in de Boswinkel aan de Bosbaanweg 5, geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.