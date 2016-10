Herfstvakantie in het Poppentheater

Amstelveen - Ook in de herfstvakantie zijn er in het knusse Amstelveens Poppentheater weer bijzondere internationale voorstellingen te bekijken. Op maandag en dinsdag speelt het Sloveense Maribor Puppet theatre de voorstelling Blauwtje en Geeltje, gebaseerd op het gelijknamige prentenboek. Blauwtje en Geeltje zijn twee vriendjes, die vaak samen spelen. Op een dag omarmen ze elkaar en worden groen. Een voorstelling waarbij een groot doek, verf, lichtjes en twee acteurs met weinig tekst een prachtig verhaal vertellen met beeldende grapjes erin. Blauwtje en Geeltje is een vorm van object-theater. Op donderdag en vrijdag is er een dubbele voorstelling met heel veel papier. Koos Wieman speelt het verhaal Michael en de draak. Dit gaat over een klein papieren muisje, dat uit een affiche tot leven wordt getoverd. Al snel blijkt, dat hij het buitenbeentje in de familie is. Hij weigert om angstig door het leven te gaan, maar gaat op pad en beleeft veel avonturen. Bang zijn of niet bang zijn, dat is de vraag! Koos Wieman gebruikt diverse technieken om al zijn prachtige papieren dieren te manipuleren. De papiershow van de in Duitsland wonende Mexicaan Lorenzo Torres alias Mr. Lo is een waar genot om naar te kijken. Hij maakt alle papieren creaties met de hand en in een onmiskenbare stijl. Mr. Lo treedt op in grote circus- en tv-producties, maar ook in het theater. Het is iedere keer weer geweldig om te zien. Papier heeft namelijk nauwelijks grenzen!

Blauwtje en Geeltje (3+) op maandag 17 oktober om 14.30 uur en dinsdag 18 oktober om 10.30 uur.

Michael en de draak, Mr. Lo’s Papershow (4+) op donderdag 20 oktober om 14.30 uur en vrijdag 21 oktober om 10.30 uur en 14.30 uur.

Kaartjes kosten 8 euro per stuk en zijn te reserveren via 020-6450439; info@amstelveenspoppentheater.nl of via www.amstelveenspoppentheater.nl. Ieder kind krijgt van het jarige theater een cadeautje.