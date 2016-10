Herfstrondleiding over Zorgvlied

Amstelveen - Op zaterdagmiddag 22 oktober geven Marcel Bergen & Irma Clement (auteurs Wandelen over Zorgvlied & Geheimen van Zorgvlied) een herfst rondleiding over begraafplaats Zorgvlied.

Tijdens de laatste rondleiding van dit seizoen is er extra aandacht voor de (monumentale) bomen die in dit jaargetijde bijzondere kleuren en tinten vertonen. Uiteraard vertellen de auteurs ook meer over de dertien rijksmonumenten en de opmerkelijke funeraire symboliek uit de negentiende eeuw.

Tijd: 14:00-16:00 uur

Amsteldijk 273 / verzamelen witte kantoorvilla

Deelname 10 euro per persoon (inclusief koffie of thee)

Reserveren bij Zorgvlied: 020-5404927 of zorgvlied@amstelveen.nl

Voor verenigingen en organisaties is het mogelijk om (buiten het seizoen) een rondleiding te reserveren.

De twee uur durende rondleiding geeft een beeld van Zorgvlied als historische en moderne begraafplaats.