‘Hennepwoning’ in Kudelstaart

Kudelstaart – Op woensdag 11 januari om half negen in de ochtend zijn agenten een woning ingegaan in de Van Leeuwenhoekstraat. Het vermoeden bestond dat de bewoners een hennepkwekerij waren opgestart.

In het huis werden geen honderden hennepplanten aangetroffen, maar zo’n vijftien stuks. Genoeg overigens om makkelijk bij te verdienen. De opzet was professioneel. De planten werden gestimuleerd om te groeien met lampen en speciale verlichting.

Alle hennep is vernietigd en de apparatuur is in beslag genomen. De verdachte is een 29-jarige man uit Aalsmeer. Het onderzoek in deze is nog gaande.

Bij het vinden van een hennepkwekerij in een woning is de gemeente bevoegd deze voor minimaal drie maanden te sluiten. Of hiertoe overgegaan wordt, is niet bekend. Er is vooralsnog geen melding gedaan door de gemeente.

Overigens zijn eigenaars die een woning of een bedrijfspand verhuren verantwoordelijk voor de activiteiten die binnen de betreffende ruimte plaatsvinden. Ga daarom ook regelmatig een kijkje nemen. Bij brand of andere schade door bijvoorbeeld de aanwezigheid van een hennepkwekerij trekt de verzekering haar handen terug en kan door de gemeente en justitie hoge boetes gegeven worden. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl.