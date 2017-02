Help politie mee om inbrekers te pakken

Streek – Inwoners spelen een steeds actievere rol bij het voorkomen en oplossen van misdrijven. Bijvoorbeeld door een 112-melding, buurtpreventie en deelname aan Burgernet of een WhatsApp-groep. Deze groepen zijn cruciaal bij de aanpak van woninginbraken, stellen Lilian Tieman en Annemiek Regter, beiden adviseur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). “Maar liefst 80 procent van alle aanhoudingen wegens woninginbraak is te danken aan de alertheid van omstanders.” Wilt u ook helpen om uw wijk veiliger te maken

Lilian Tieman is bij het CCV werkzaam als adviseur en projectleider Woninginbraak. Volgens haar is het belang van buurtpreventie enorm. “Uiteraard is het een taak van de politie om te zorgen voor een veilige samenleving. Maar het is niet de taak van de politie alléén. De inzet van burgers is ook hard nodig. Buurtpreventie zorgt ervoor dat de politie opeens over een groot aantal extra oren en ogen beschikt.”

Buurtpreventieteams

De meeste Nederlandse gemeenten kennen wel een vorm van buurtpreventie. De manier waaróp bewoners zich organiseren, verschilt. “Zo heb je bijvoorbeeld de buurtpreventieteams”, vertelt Tieman. “Deze teams bestaan uit actieve buurtbewoners die zich vrijwillig inzetten om hun buurt veiliger te maken. Zij lopen regelmatig rondes door de wijk en melden verdachte zaken bij de politie. Of als ze situaties tegenkomen die het criminelen wel erg makkelijk maken, melden ze dit rechtstreeks aan de bewoners zelf. Denk daarbij aan losse ladders in de tuin, hoge struiken of slechte verlichting waardoor inbrekers ongezien hun werk kunnen doen.”

Digitale buurtpreventie

Annemiek Regter is projectleider digitale buurtpreventie bij het CCV. Volgens haar is de digitale variant van buurtpreventie de laatste jaren flink in opkomst. “WhatsApp-groepen zijn een bekend voorbeeld, maar digitale buurtpreventie is ook mogelijk via andere apps zoals Veiligebuurt.nl, Lokaal Alarm Systeem (LAS) of Nextdoor.” Van de deelnemers wordt vooral verwacht dat ze hun ogen en oren goed openhouden. Zien zij bijvoorbeeld ergens een inbreker aan het werk, dan melden ze dit direct bij de politie. Vervolgens plaatsen ze hun bevindingen in de groep. Hierdoor worden in de betreffende wijk ineens tientallen wijkbewoners gealarmeerd die aanvullende informatie kunnen doorgeven. Bijvoorbeeld in welke auto de inbreker wegrijdt en in welke richting. “Door al deze informatie te bundelen, kan de politie heel gericht geïnformeerd worden. Dit blijkt zeer effectief”, aldus Regter.

Burgernet

Ook bij Burgernet (www.burgernet.nl) spelen burgers een prominente rol. Deelnemers krijgen in het geval van een inbraak een sms- of spraakbericht van de politiemeldkamer. Dit bericht bevat informatie over de gezochte personen of voertuigen en het verzoek om hiernaar uit te kijken. Regter: “Het uiteindelijke doel is gelijk aan dat van de WhatsApp-groepen: het voorkomen of oplossen van misdrijven. Vandaar dat de deelnemers aan WhatsApp-groepen worden aangemoedigd om zich ook aan te melden voor Burgernet.”

Bel 112

Regter benadrukt dat het niet de bedoeling is dat buurtpreventie-deelnemers in al hun enthousiasme zelf het gevaar opzoeken. “De politie vraagt om extra ogen en oren, niet om helden die zelf boeven willen vangen. Als burgers een verdachte situatie zien, zoals een persoon die rond een woning loopt en aan ramen en deuren voelt, kunnen ze direct 112 bellen. Inbraakmeldingen vallen onder de hoogste prioriteit van de politie. Schroom niet om te bellen. Agenten komen liever een keer voor niets, dan dat een inbreker ontkomt omdat bewoners zicht bezwaard voelen om de politie te bellen.”