Heel gezellig op Wintermarkt

Aalsmeer – Enkele regenbuitjes hebben de deelnemers en de bezoekers aan de Wintermarkt afgelopen zaterdag 10 december in het Centrum moeten incasseren, maar dit leek niemand echt te deren. De meeste tijd is het droog gebleven, ietwat somber, wat juist een goede sfeer gaf. Trekpleisters op de Wintermarkt waren de ijsbaan voor kinderen voor molen De Leeuw en de stand daar tegenover waar kerststukjes gemaakt mochten worden. Het aanbod in de stands was gevarieerd. Tassen, sieraden, bloemen, kleding, schapenvachten en vele, leuke (kerst)-snuisterijen. Ook was er van alles te eten, onder andere broodjes beenham, oliebollen, gerookte paling en wafels. De markt werd opgeluisterd met een optreden van zingende en dansende kerstvrouwen en heeft veel bezoekers getrokken. Het was met regelmaat voetje voor voetje door de Zijdstraat. Het was, net als tijdens de braderie, een ontmoetingsplek. Inwoners die elkaar een tijdje niet hadden gezien, namen de gelegenheid om eens gezellig bij te praten. En dat kon makkelijk, de kinderen waren tot slot aan het schaatsen en/of creatief aan de slag met kersttakken. De Wintermarkt werd georganiseerd door winkeliersvereniging Meer Aalsmeer. Gezien de gezelligheid en de drukte geslaagd en (weer) voor herhaling vatbaar!

Foto: www.kicksfotos.nl