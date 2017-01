Hartenwens Sophie in vervulling

Aalsmeer – Samen met jongens en meisjes van de kinderopvang in de Schoolstraat zijn kinderburgemeester Sophie van Raaphorst en wethouder Ad Verburg op vrijdag 30 december op bezoek geweest bij de ouderen in zorgcentrum Aelsmeer. Hiermee ging de hartenwens van Sophie in vervulling: Iets doen voor ouderen en activiteiten voor kinderen organiseren. Het bezoekje was een schot in de roos, het is een heel gezellige middag geworden. Iedereen genoot. Er is gezellig met elkaar koffie en fris gedronken en er zijn diverse spelletjes gedaan, onder andere sjoelen.

Foto en bron: Gemeente Aalsmeer