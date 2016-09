Hardlopers halen 16.000,- op voor NSGK

Streek – Na maandenlang trainen startten afgelopen weekend 75 lopers voor NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, bij één van de grootste hardloopevenementen van Nederland: de Dam tot Damloop. In aanloop naar de sponsorloop haalden de lopers geld op bij familie, vrienden en collega’s. Er werden recordbedragen gehaald rond de €1.000. In totaal haalden zij ruim €16.000 op waarmee NSGK initiatieven ondersteunt voor kinderen en jongeren met een handicap.

Tijdens de Damloop by Night zaterdagavond liepen 30 NSGK-lopers de 5 Engelse Mijl (8 km) in Zaandam en op zondag renden 45 mensen zich in het zweet van Amsterdam naar Zaandam op de 10 Engelse Mijl (16 km). Een deel van hen kwam van de sportclub Samen Sporten Delft, een door NSGK ondersteunt initiatief waar kinderen en jongeren met en zonder beperking sámen een trainingsprogramma volgen. Dit is niet alleen leuk maar ook erg leerzaam voor beide groepen. De motivatie was enorm, van het opgehaalde bedrag mogen zij de helft direct aanwenden voor de eigen sportclub. Ook werd er voor het door NSGK ondersteunde Raeger Autismecentrum een mooi bedrag bij elkaar gelopen. Het centrum dat intensieve dag- en naschoolse begeleiding biedt kan de extra bijdrage goed gebruiken. De resterende opbrengst kan NSGK aanwenden voor andere mooie initiatieven.

NSGK is het goede doel voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. Met de hulp van donateurs en vrijwilligers steunt de stichting jaarlijks honderden projecten op het gebied van spelen, leren, werken en wonen, liefst samen met leeftijdgenoten zonder beperking. De projecten dragen bij aan een toegankelijker samenleving, positieve beeldvorming en een versterkt zelfvertrouwen van kinderen en jongeren met een beperking.