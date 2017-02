Handtekeningen overhandigd aan bestuur PAUW Bedrijven

De Ronde Venen – Woensdagmiddag 8 februari is de petitie ‘PAUW Bedrijven moet blijven’ overhandigd aan het bestuur van de sociale werkvoorziening PAUW Bedrijven. Wethouder van Beukering uit IJsselstein nam als voorzitter van het bestuur de petitie in ontvangst. De petitie is maar liefst 5.055 keer ondertekend. Meer dan de helft (3052) van deze ondertekeningen kwamen binnen op papier.

De petitie ‘PAUW Bedrijven moet blijven’ is een initiatief van de fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal in De Ronde Venen. De petitie is gestart toen bleek dat een meerderheid van het bestuur van PAUW Bedrijven de sociale werkvoorziening op wilde heffen en dit zelf wilde gaan organiseren. Het bestuur van PAUW Bedrijven bestaat uit de wethouders van de zes gemeenten die eigenaar zijn van PAUW.

Opheffing voorkomen

De petitie roept de zes gemeenten op om de opheffing van PAUW Bedrijven te voorkomen en samen met PAUW Bedrijven op zoek te gaan naar een duurzame oplossing om iedereen aan het werk te houden. De gemeenteraden moeten de uiteindelijke beslissing nemen en inmiddels hebben de gemeenteraden van Stichtse Vecht en IJsselstein via moties al aangegeven om oplossingen met behoud van PAUW Bedrijven verder te willen onderzoeken. In de gemeenten De Ronde Venen, Lopik, Nieuwegein en Vianen is dat besluit nog niet genomen.

Raadslid Pieter Kroon (PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal): “Voor ons is het het belangrijkste dat de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt behouden blijft. Daarvoor is expertise en infrastructuur nodig en die heeft PAUW Bedrijven. De gemeente heeft die kennis, ervaring en infrastructuur niet. Wij hopen dan ook dat de stem van zoveel inwoners voldoende reden is voor de gemeenteraden om serieus te gaan kijken naar alternatieven waarbij PAUW Bedrijven kan blijven bestaan. Dat zal in ieder geval onze inzet zijn!”