Aan de slag met handletteren

Aalsmeer – Na het kleuren voor volwassenen is er een nieuwe hype losgebarsten: handletteren! Het gaat hier om letters tekenen, een soort schoonschrijven op een eigentijdse, losse manier. Zwelletters met krullen en eenvoudige versieringen en zo een eigen stijl ontwikkelen.

Docent Annefie van Itterzon heeft inspirerende voorbeelden. Vrijdag 17 maart geeft zij een workshop in het Boekhuis! Je krijgt informatie over de basisbeginselen en gaat zelf aan de slag, waarbij het de bedoeling is dat je spreuken en wijsheden op een unieke manier weergeeft. Nog een stap verder is het illumineren van letters met bloemen, lintletters en de lemniscaat. Aan de hand van gerichte oefeningen ontstaan de mooiste handletterwerken. Denk aan cadeaulabels, monogrammen, wenskaarten en getekende liefdesbrieven.

Handletteren is een heerlijke ambachtelijke bezigheid, het brengt rust en geeft nieuwe energie. Aan de slag dus!

De workshop is vrijdag 17 maart van 20.00 tot 22.00 uur in het Boekhuis, Zijdstraat 12 in het Centrum. Inschrijven kan vanaf heden en kost 30 euro. Dit is inclusief het boek ‘Handlettering doe je zo’ (of een ander handletterboek als je dit boek al hebt) en een Itoya calliegrafiepen. Er is ruimte voor maximaal twintig deelnemers. Inschrijven kan via boekhuis@boekenhof.nl, bel 0297-324454 of kom naar de winkel.