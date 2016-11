Handige app voor vrijwilligerswerk

Aalsmeer - Online marktplaats voor vrijwillige hulp en aanbod Aalsmeervoorelkaar lanceerde 21 november zowel een vernieuwde website als een innovatieve app. Beide verlagen de drempel om iets voor een ander in Aalsmeer te betekenen.

Aalsmeervoorelkaar.nl is al meer dan drie jaar dé online plek in Aalsmeer waar alle vraag en aanbod op het gebied van vrijwillige inzet samenkomt. De site matcht vraag en aanbod met elkaar. Zo zijn er inmiddels 851 unieke matches tot stand gekomen! Margo Reijerkerk : “Onze ambitie is om dit jaar nóg meer mensen enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk en zo nog meer mensen te helpen. Dat doen we door de drempel naar vrijwilligerswerk te verlagen: het moet toegankelijker worden én inspirerender. De vernieuwde website en het lanceren van een app helpt hierbij enorm.”

Innovatieve app

Aalsmeervoorelkaar lanceert niet zomaar een app, maar het nieuwste van het nieuwste: een webapp. De webapp maakt het matchen van vraag en aanbod gemakkelijker: het stuurt bijvoorbeeld de nieuwste en best passende hulpvragen door naar vrijwilligers. Vergelijk het met het ontvangen van een whatsapp bericht. Daarnaast krijgen gebruikers in de app ook live aanbevelingen te zien van vraag of aanbod dat past bij hun interesses. De innovatieve technologie zorgt ervoor dat de app niet gedownload hoeft te worden en dus geen ruimte inneemt op de telefoon of tablet. De voordelen van een app, zonder de nadelen.

Nieuwe uitstraling website

Ook de website zelf is vernieuwd. “De nieuwe huisstijl is fris en inspireert, zo is bijvoorbeeld veel beter te zien hoe divers het vrijwilligerswerk op Aalsmeervoorelkaar is. Daarnaast inspireren we door te laten zien wat vrijwilligerswerk je oplevert: je vergroot je wereld, ontdekt je talent, ontwikkelt je kennis en vaardigheden en kunt er uiteraard ook gewoon veel plezier aan beleven. Dit doen we door onder andere mooie verhalen in de spotlight te zetten en een vrijwilligerswerk test met knipoog”, aldus Margo Reijerkerk. “Doordat Aalsmeervoorelkaar.nl al het vrijwilligerswerk in Aalsmeer verzamelt, vind je eigenlijk altijd wel iets wat bij je past. Een mooi voorbeeld is Natasja, toen ze werkloos werd is ze vrijwilligerswerk gaan doen. Ze heeft haar hart gevolgd en daardoor diverse leuke dingen gedaan, lieve mensen ontmoet en inspirerende verhalen gehoord. Vrijwilligerswerk betekent voor haar nieuwe ervaringen opdoen, leren en een bredere kijk op het leven krijgen.”