Handballers FIQAS pakken winst

Aalsmeer – De handballers van FIQAS Aalsmeer kwamen afgelopen zondag 19 maart weer in actie. De mannen van Heren 1 hadden Swift uit Arnhem op bezoek in de Bloemhof. Het team presteert tot nu toe prima in de nacompetitie van de eredivisie. Ook deze wedstrijd werd met ruime winst afgesloten. Aalsmeer versloeg Swift met 35-19.

Ook de Heren 3 van FIQAS wist de eer van Aalsmeer hoog te houden, 32-21 winst. De jongens A1 van FIQAS hadden in de jeugddivisie E&O als tegenstander in de Proosdijhal Kudelstaart. De rust ging de ploeg in met 2 punten meer op E&O: 13-11. Hectisch was de slotfase met over en weer doelpunten. De ploegen waren duidelijk aan elkaar gewaagd. FIQAS wist uiteindelijk toch nipt de winst in Aalsmeer te houden. Eindstand: 25-24.

Dames 1 van FIQAS nam het zondag in ‘eigen huis’ op tegen Bevo. Een zware dobber, zo bleek. De Aalsmeer dames gingen de rust in met een 8-11 achterstand. De tweede helft werd fors ingezet om het tij te keren en dit lukte menigmaal bijna, maar het was toch Bevo die met de winst naar huis mocht. Eindstand: 20-24.

Foto: www.kicksfotos.nl. Heren 1 in actie.