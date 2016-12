Handbal: Winst voor dames FIQAS

Aalsmeer - Uit spelen tegen Fortissimo betekent op zondag spelen. Voor het eerst dit seizoen. Dus waren de dames van FIQAS Aalsmeer wat uit hun ritme. Dat gaat de komende weken nog wel een keer vaker gebeuren, ook thuis moet een keer worden uitgeweken naar de zondag.

Wedstrijden tussen FIQAS Aalsmeer en Fortissimo zijn een soort derby, want de clubs kennen elkaar goed en de damesteams spelen al een aantal seizoenen tegen elkaar in de Eerste Divisie. Hoe het deze keer zal gaan, is dan ook spannend.

Het initiatief in de wedstrijd komt bij Fortissimo vandaan, maar daar hebben de Aalsmeerse dames wel vaker mee te maken. Ze zijn goed om zich terug te vechten in de wedstrijd. Dat lukte ook deze keer. Ze kwamen eerst drie punten achter, maar daarna bleef het stuivertje wisselen. Bij vlagen was het spel netjes en effectief, maar soms ook wat slordiger en kon Fortissimo profiteren. Na 5 minuten was het weer gelijk: 6-6. Dat bleef een beetje zo gaan in deze eerste helft. Tot FIQAS Aalsmeer een klein voorsprong nam. De ploegen gingen rusten bij 10-12. Na rust veranderde er eerst niet veel, de teams bleven erg aan elkaar gewaagd, maar ook wisselend in hun spel. Nadie Klaver maakte weer haar eerste meters na een vervelende knie blessure. Maar met brace mocht ze weer spelen en genoot van haar favoriete spel! Verder waren Lisa Endhoven, Sonja van Wechem, Samentha de Soet, Melissa Dekkers en Kelsey Maarse de doelpuntenmaaksters tot nu toe. Jytte Groeneveld scoorde in de eerste helft nog maar weer eens via penalty!

FIQAS Aalsmeer kwam in de tweede helft echt beter in de wedstrijd en liep uit tot 15-20. Anne Visser, Anouk Markwat en Sam wisten dit te bewerkstellingen, uiteraard door middel van mooi teamspel. Fortissimo wist zich nog een keer te herpakken en na 21 minuten spelen was de stand weer gelijk: 21-21. Maar Melissa en even later Lisa wisten toch het verschil te maken en dat bracht uiteindelijk een verdiende overwinning op het bord: 22-23. Komend weekend hebben de dames vrij, mar zaterdag 17 december wacht de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Z.A.P. vanaf 20.30 uur.

Foto: Archieffoto