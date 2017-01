Handbal: Verlies en winst FIQAS

Aalsmeer – Een volle Bloemhof afgelopen zaterdagavond 28 januari. De handballers van FIQAS Heren 1 speelden thuis in de sporthal aan de Hornweg. Tegenstander was de nummer vier in de BeNe League, het Belgische Achilles Bocholt. Het was een super spannende ‘pot’. De stand ging gelijk op, maar uiteindelijk was het geluk aan de kant van de Belgische ploeg en verloor Aalsmeer nipt met 21-24.

Dames 1 van FIQAS Aalsmeer moest het in Houten opnemen tegen de handbalsters van Foreholte. De rust gingen de teams in met een gelijke stand, 9-9. Na de pauze gingen beide ploegen er weer voor de honderd procent voor. Helaas ook voor de Aalsmeerse dames geen winst, net aan verloren. Eindstand: 18-24.

Heren 2 van FIQAS had zondag 29 januari de mannen van Foreholte uit Houten als tegenstander. Het was juichen na afloop voor Aalsmeer. Een klinkende overwinning van 33-23 voor de FIQAS mannen.

Foto Heren 1 FIQAS: www.kicksfotos.nl